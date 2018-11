Venerdì 9 Novembre 2018, 15:18

Quando i greci fondarono Napoli, adottarono un piatto creato dai nativi, composto da pasta di farina d'orzo e acqua, essiccata al sole che loro chiamarono “macaria”. La pasta ha perciò avuto da sempre un ruolo fondamentale nella storia del nostro Paese, cambiando forme, abbinamenti e ricette, restando però fedele al suo concetto stesso di “Macaria”.Per questo motivo nessuno al mondo è capace di valorizzarla come facciamo noi italiani. Il secondo appuntamento con gli aperitivi del “Vesuvio Live festival” - ideato da SHANGO' al “Mama Ines” di Cercola - vedrà - dalle ore 20 con il sottofondo musicale a cura di Goldie Voice e dj Lisio - una rappresentazione culinaria della pasta in tutte le sue forme e colori, firmata “Antico Mulino Falco”, in un’atmosfera disegnata da una kermesse di artisti del territorio vesuviano. SHANGO' ospiterà in occasione dell'evento uno degli artisti più rinomati del nostro territorio: Maurizio Filisdeo con il suo entusiasmante “Live show”.