Teatro San Carlo, nuovo appuntamento della musica da camera con sestetto di fiati

Prosegue domenica 29 maggio 2022 alle ore 18.00 la Stagione da Camera del Teatro di San Carlo con un nuovo appuntamento che vedrà protagonista la formazione composta da Bernarde Labiausse (flauto) Hernan Gareffa (Oboe), Luca Sartori (Clarinetto), Giuseppe Settembrino (Fagotto), Ricardo Serrano (Corno), Giovanni Imparato (Pianoforte).

In programma la Petite Suite (trascrizione per Quintetto di fiati) di Claude Debussy, il Sestetto per Pianoforte e Quintetto di fiati di Francis Poulenc, e il Sestetto per Pianoforte e Quintetto a fiati Op.6 di Ludwig Thuille.

Tre autori di area franco-tedesca i cui brani in locandina furono composti o trascritti per un insieme di cinque strumenti a fiato, ciascuno con la propria personalità e storia, ma perfettamente funzionali ad assumere un’identità unitaria nel dialogo con il pianoforte.