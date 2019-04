Anni '70-'80 e il compleanno diventa «Disco»

Martedì 2 Aprile 2019, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 09:33

Chi non ricorda la disco-ball? Chi non ha sognato ipnotizzato dalle luci colorate che si riflettevano negli specchietti quadrati sulla sfera rotante nelle discoteche di quegli anni?Un salto nei mitici ’70 e ’80, ovvero «Disco Party»: era il titolo e l’atmosfera della festa di compleanno che qualche sera fa Emilia Pugliese Graziani ha voluto celebrare in perfetto stile revival e remember-the-time tra mise eleganti e la console evergreen del buon Dario Guida.Nei saloni addobbati del Montespina Park Hotel di Agnano, Emilia ha accolto col marito Giancarlo e i figli Ludovico e Beatrice la folla di amici che tra un finger e un brindisi hanno festeggiato e ballato fino a tarda notte, intonando all’unisono un anglofono Happy Birthday sul finale davanti alla torta coi fuochi pirotecnici e i flash del paparazzo. Davvero tanti i nomi da ricordare: Renata Amodio, Francesco Pedone, Marta Catuogno, Mariagrazia Greco, Francesco e Antonella Tuccillo, Alessandro e Francesca Amicarelli, Lino Ranieri e Annapaola Merone, Remo e Teresa D’Antonio, Mario e Annapaola Trapani, Walter Silvestri, Antonio e Giulia Nardone, Totto e Elisabetta Gargiulo, Cristina Santoro, Francesco e Annalisa Ottone, Francesco e Giordana Monti, Giovanni e Alessandra Naldi, Giancarlo e Fabiana Iaccarino, Vincenzo Ferrara, Luca Zannone e Barbara Giovene, Davide e Chicca Garganese, Massimo e Fabiana Militerni, Ada Militerni, Fabrizio Carrano, Virginia Basile, Enzo Pedone, Licia Antonini, Mauro Strazzullo, Luca Piscitelli, Stefano e Laura D’Elia, Dario D’Angelo, Tony e Flavia Triunfo, Antonio e Mariangela Credendino, Pasquale e Simona Nugnes, Paki e Francesca Manganiello, Massimo e Giggiola Gallotta, Francesco e Monica Pellone, Peppe e Rossella Mezzino, Massimo e Antonella Navarra, Michele e Enrica Forquet, Gedo e Silvana Cennamo.