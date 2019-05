​Candeline e luna piena in terrazza a Posillipo

Giovedì 30 Maggio 2019, 17:18

Casa Spagnuolo allegramente invasa da cento amici: quelli di sempre, quelli d’infanzia, di famiglia e di lavoro o vacanza. C’erano tutti poche sera fa a Posillipo sulla terrazza con vista sul golfo per festeggiare Italo Spagnuolo, accolti dalla vulcanica moglie, la bionda Alessandra Stentardo. Plenilunio e un clima dolce e finalmente primaverile hanno incoraggiato gli ospiti a sfoggiare i primi look di una stagione fin’ora avara di bel tempo: abiti leggeri, sorrisi e la voglia d’aria aperta. Una console dj con Alessandro Canale e un’altra di cocktail e drink acrobatici con tanto di lady bartender Eleonora e via con la dance inossidabile dagli anni ’70 e ‘80 fino alle hit del momento: da Diana Ross e Donna Summer a Ultranatè, i Depeche e i Coldplay.All’una di notte davanti al nastro d’argento sul mare s’illuminano 58 candeline diffuse su dieci torte tra babà, caprese, ricotta e pera, mousse, cassata, profiteroles e tiramisù. Tutto accompagnato dai fuochi d'artificio e gli auguri intonati in coro da tutti gli invitati: Erika Hubler, Manuela Cardoso Correia, Ludovica Masciocchi e Giangiulio Tortoriello, Francesca e Alessandro Amicarelli, Chiara Barracco, Renato Nissim e Myrta Colonna, Patrizio Rispo e Carmen Villani, Claudia Forlani, le sorelle Rubinacci, Emiliano e Simona Ferzetti, Roberto e Linda Stentardo, Cristina Bugatty, Valeria Gonzales, Massimo Sbaragli e Danila Dubuà, Luca Zannone e Barbara Giovene.