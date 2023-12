Casoria, party per 600 persone al FamilyDay Megawatt

Si è svolto sabato 2 dicembre il primo FamilyDay Megawatt. Un evento fortemente voluto dalla Famiglia Marigliano che ha visto coinvolti tutti i collaboratori e le rispettive famiglie Oltre 600 tra grandi e piccini hanno condiviso un pomeriggio nell’Azienda a “porte aperte” per far scoprire come e dove si svolgono le giornate lavorative nella sede di Casoria Un programma concluso con una vera e propria festa con giochi, attività, laboratori, regali e tanta allegria

L’iniziativa fa parte di un ampio programma di coinvolgimento dei dipendenti e delle famiglie nei valori aziendali: Impegno, Passione e Investimenti per una crescita che non sarebbe possibile se non grazie alla allargata famiglia che rende viva e competitiva l’Azienda “Persone al centro”, questo il concetto ripetuto da tutti i membri della Famiglia Marigliano che hanno già dato appuntamento alle prossime occasioni