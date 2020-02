Compleanno pre Sanremo tra karaoke e lasagna!

Sanremo è ufficialmente alle porte e impazza la voglia di esibirsi tra corsi di canto e vocal contest.

«Pettinatrici di bambole, si canta!»: così l’invito al party di compleanno, che Federica Ruggiero ha inoltrato alle amiche più audaci e intonate per prepararle alla serata di karaoke non stop più folle di quest’inizio febbraio. Quindi il Bartenope di piazza Monteoliveto l’altra sera s’è gremito di aspiranti coriste e un vocal coach per le 46 candeline della Ruggiero, designer di complementi ergonomici di giorno e sportiva nel tempo libero con Enecta freefitness, il gruppo italo-olandese di ginnastica gratuita itinerante promoter di cannabis terapeutica.

Bohemian Rhapsody dei Queen, Se telefonando di Mina, Satisfaction dei Rolling e Alla fiera dell’Est di Branduardi: il livello era alto e competitivo, sebbene condito di lasagna o chiacchiere e sanguinaccio pre Carnevale, ma soprattutto di tante bollicine per aiutare i cori. Al momento degli auguri con la montagna di profiteroles l’unisono a cappella di tutti gli invitati: Paolo Tanzilli, Michela Canzanella, Maurizio Marengo, Maria Silvia Malvone, Ettore Rossetta, Kate Elendu, Giuseppe Carrabba, Donato Perna, Ilaria Tarallo, Riccardo Buono, Bice Tavassi, Antonio Vittoria, Anna Lista, Reyes Benot, Marcella Monaco e Massimiliano Mercurio. © RIPRODUZIONE RISERVATA