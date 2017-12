Venerdì 29 Dicembre 2017, 23:36 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 23:36

Un grand opening colorato e frizzante per DEN, leggi l'associazione culturale Dancing events Naples che ha inaugurato a via Annibale Caccavello con un party durante il quale conoscersi, ascoltare della buona musica e naturalmente tesserarsi dopo aver scoperto le iniziative in programma.Accolti da un'atmosfera scanzonata e naturalmente a tutta musica, come suggersice già la denominazione della nenonata associazione, in tanti hanno aderito con entusiasmo all'invito dei fondatori che insieme a Romolo Pizi hanno dato allora il benvenuto tra bollicine e dj set ad amici come Stefano e Raffaello Daniele, Annalisa Esposito, Gabriella Andolfi, Enzo Di Maro, Anna Moio, Fabio Negrini, Gisella Criscuolo, Sandra Vassetti, Alessandra Andolfi, Adriana Simeone, Rocco Ciaramella, Titti Miraglia, Giuseppe Miraglia, Maria Cascella, Luca Casalini, Claudia Catapano, MariaAfrodite Carotenuto, Salvatore Delle Donne, Marco Monsurrò, Federica Marzullo, Stefania Santoro, Paolo Vignale, Luigi Cioffi, Francesco Persico e tanti altri.