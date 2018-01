Mercoledì 3 Gennaio 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 22:20

Il liceo Mercalli al gran completo, con tanti «innesti» dell'Umberto, per la festa di Natale del liceo scientico di via Andrea D'Isernia al Duel, organizzata quest'anno da Guido Moschini, Giovanni Curcio, Leonardo Bernardis ed Arianna Pecorella ovvero i quattro rappresentanti d’istituto.Accolti da Franesco Artistico, centinaia di giovanissimi hanno affollato infatti la pista del locale di Agnano per una notte rigorosamente tutta da ballare ed animata dai dj set di Gianmarco Tropeano, Jesa ed Alex Silvestri accompagnati dal vocalist Raffaele Cantiello.Un fornat sempre di successo che ha conquistato infatti gli ospiti della serata, tra cui anche Andrea Fasano, Gennaro Iura, Oreste Schiavone, Gianluca Pascale, Mario D'Anna, Beatrice e Marco Ricci, Aldo Brancaccio, Marco Napolitano, Danio Pignataro, Augusto Credendino, Gaia Silvano, Maria Teresa Fotticchia, Carlo Romito, Gianpaolo Bevilacqua, Maria Vittoria Benincasa, Margherita Di Caterina, Clara Vergona, Francesco Lavitrano, Edoardo Ricco, Antonio De Luca.