Sabato 30 Dicembre 2017, 16:54 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata ricca di energia ed eleganza per i diciott’anni di Margherita Alfano, figlia degli imprenditori Giuseppe Alfano e Raffaella Paone.Perché l’infanzia, dicono gli adulti, è il periodo più felice della vita ma un misterioso giorno ho scoperto che esistono delle persone esattamente come me, prescelti portatori di festeggiamenti folli. Così, almeno, recitava l’invito che la neo maggiorenne di casa Kiton ha inviato ai suoi ospiti accolti al Museo Civico Filangieri insieme ai nonni Ciro e Maria Rosaria Paone, le sorelle Camilla ed Adelaide nonché naturalmente Stefania De Rosa ed Agostino Di Franco che hanno coordinato l’organizzazione del party ispirato al film «Velvet Goldmine».Completamente trasformato in ambiente psichedelico con personaggi improbabili in giro tra gli invitati, il museo ha ospitato allora gli allievi della Korper, i cugini Yaya, Caterina e Benedetta Alfano, Matteo ed Agnese Roberti, Elena, Rita ed Ottavia Carosone, Manuela Abbate, Francesco De Palma, Davide D’Angelo, Ulderico e Martina Klain nonché le amiche Sara Foglia, Flavia Borghese, Giuseppe Pellegrino, Pierluigi Paone, Giovanni Carafa, Vittoria e Giovanna Capaldo, Francesca Giordano, Francesco Fusella, Claudio Pascale, Benedetta Santoro, Chiara Pizzo, Clelia Barba, Giuseppe Villaros, Francesco e Giorgio Vergona.