Napoli, festa per la Tarantina nella nuova «Casa dei femminielli»

Doppia festa ai Quartieri spagnoli. La Tarantina, storico "femminiello" di Napoli compie 88 anni e spegne le candeline nel locale 'A casa d' 'e Femminielli, in vico Lungo Gelso dove come quadri sono state scelte foto dell'epoca, quando nei bassi e per strada c'erano proprio i femminielli.

Un pezzo di storia riproposto in chiave moderna da Aldo Civale, Milena e Attilio Anastasio, Umberto Alemagna e Renato Colangelo. Il ristorante di tradizione napoletana con accoglienti arredi, luminarie ad incorniciare le foto e parati che riprendono quelli di un tempo, ha aperto da poco le sue porte e offre i piatti tipici partenopei, dalla genovese al ragù, alla classica pasta e patate per citare qualche proposta tra i primi in menu. La Tarantina e altri suoi amici hanno ricordato aneddoti del passato, tra tammorre, balli e coinvolgenti brani musicali, testimoniando quanto i napoletani siano da sempre stati accoglienti nei loro confronti.