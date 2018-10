Artecinema inaugura al San Carlo: va in scena l'arte contemporanea

Giovedì 11 Ottobre 2018, 12:55

Al via la 23esima edizione di Artecinema, Festival Internazionale di Film sull’Arte Contemporanea, a cura di Laura Trisorio. La kermesse sarà inaugurata l'11 sera alle 20 al Teatro San Carlo. Sarà il corto «Soundings 2018 – Lucia Romualdi & Francesco De Gregori» ad aprire le danze. Un piccolo gioiello che documenta l’opera presentata allo Studio Trisorio di Napoli nel 2014 e installata poi al Maxxi di Roma nel 2016. Soundings è un lavoro sul concetto di lontananza che indica percorsi visivi e sonori attraverso i tabulati delle maree di vari porti del mondo. Il termine inglese «soundings» ha un doppio significato: al plurale «fondali» e «misurazione del mare»; al singolare «cassa armonica» e «sonorità». L’installazione si incontra e si confronta con Cardiologia, la canzone che Francesco De Gregori rivisita e ritrascrive in dialogo con le «partiture di luce» di Lucia Romualdi e i suoni dei proiettori Kodak in movimento continuo. La doppia struttura di Soundings rispecchia concettualmente il dialogo fra i due artisti.Poi alle 20.45 toccherà a «Basquiat: Rage to Riches», film in inglese con traduzione simultanea in cuffia prodotto dalla BBC. Il successo e la tragedia di Jean-Michel Basquiat che da semplice ragazzino di Brooklyn con la sua energia creativa e la sua arte visionaria riesce a conquistare il mondo dell’arte e muore tragicamente di overdose a soli ventisette anni. Il film propone interviste esclusive con le sorelle Lisane e Jeanine che per la prima volta parlano davanti a una telecamera della sua storia personale e della sua arte. Intervengono anche i galleristi Bruno Bischofberger, Annina Nosei, Larry Gagosian e Mary Boone che molto hanno contribuito al successo di Basquiat ma che a loro volta devono a lui gran parte della loro fortuna. Alcuni dei suoi amici più intimi, gli amanti e altri artisti ci parlano di denaro, di droga e dei continui attacchi di razzismo che Basquiat doveva affrontare quotidianamente e che denunciava nei suoi lavori.Per la partecipazione alla serata inaugurale al Teatro San Carlo è necessario accreditarsi on line sul sito www.teatrosancarlo.it o direttamente presso il botteghino del teatro pagando un diritto di prenotazione di € 10. Il festival continua il 12, 13 e 14 al Teatro Augusteo con proiezioni gratuite dalle 16 alle 24.