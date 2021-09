Campania Teatro Festival: prima assoluta del «Paradiso» di Virgilio Sieni

Andrà in scena sabato 25 e domenica 26 settembre al teatro Politeama di Napoli, nell’ambito del Campania Teatro Festival finanziato dalla regione Campania e diretto da Ruggero Cappuccio, l’attesissima prima assoluta di “Paradiso”, coreografia, regia e spazio di Virgilio Sieni, ispirato dall’omonima cantica dantesca. Uno spettacolo che non riporta la parola della Divina Commedia, non cerca di tradurre il testo in movimento, ma si pone sulla soglia di una sospensione, cerca di raccogliere la tenuità del contatto e il gesto primordiale, liberatorio e vertiginoso dell’amore.

Una performance che nasce dalla costruzione di un giardino fisico di gesti, scaturiti da una ricerca sullo spazio tattile invisibile e sull’aura della persona, e approda in una seconda parte dove il respiro delle piante diventa la misura di ogni traccia e memoria, restituendoci il vero senso della danza. In un cammino dall’umano al divino e dal tempo all’eterno. Con Jari Boldrini, Nicola Cisternino, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo e Giulio Petrucci. La musica originale è di Paolo Damiani, i costumi di Silvia Salvaggio, le luci dello stesso Sieni e di Marco Cassini.