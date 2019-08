Giovedì 1 Agosto 2019, 13:49

Capri. Si terrà domani sera alle 21.00, presso i Giardini della Flora Caprense, la decima edizione del Capri Cine Galà. L’evento organizzato da ADP eventi di Annalisa De Paola, in partnership con la Città di Capri, ogni anno mette in risalto una pellicola entrata a far parte della storia del Belpaese.La proiezione di quest’anno sarà il film “Passione” di John Tururro e vedrá l’intervento speciale di Peppe Barra. In occasione del decimo anniversario della manifestazione l’organizzazione ha scelto il film “Passione”, interamente girato a Napoli, quasi un documentario musicale che narra di racconti, aneddoti, con video d'epoca e interviste a figure classiche napoletane della vita popolare folkloristica della città.La vera protagonista della pellicola è la canzone napoletana. Il film inizierà con un’introduzione di Peppe Barra che nel suo intervento racconterà alla conduttrice della serata, la giornalista Giuliana Gargiulo, i passaggi più importanti che l’hanno visto protagonista sul set del film nel 2010, insieme a tanti altri artisti del panorama canoro napoletano. La pellicola è entrata a pieno titolo nella storiografia d'autore, ha vinto nel 2010 il premio Capri Cult Movie Award per la mostra "Capri, Hollywood festival", il "Festival del cinema di Salerno"ed il Premio Città di Loano."Passione" con la regia di John Turturro, soggetto e sceneggiatura di John Turturro e Federico Vacalebre, si é avvalso della straordinaria fotografia di Marco Pontecorvo e di grandi interpreti della canzone italiana che hanno visto sul grande schermo lo stesso regista John Turturro con Peppe Barra, Fiorello, Massimo Ranieri, Lina Sastri, Peppe Servillo, Raiz, Loredana Simioli, M'Barka Ben Taleb, Piccola Orchestra Avion Travel, Mísia, Gennaro Cosmo Parlato, Pietra Montecorvino, James Senese, Fausto Cigliano, Angela Luce, Enzo Avitabile, Almamegretta, Daniela Fiorentino, Fiorenza Calogero, Lorena Tamaggio. Un film che non avendo una vera e propria trama ben definita diventa un documentario, con un alternarsi di interpretazioni di artisti contemporanei.