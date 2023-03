Da Made in Sud al teatro Troisi: Mariano Bruno in "E questo ci si sa!"

Da Pigroman a O’ panicone, da Totor t’o’ truov a C’è Ttina.

Mariano Bruno torna a teatro con un nuovo spettacolo dal titolo “...E questo ci si sa!”. Il comico partenopeo sarà in scena al teatro Troisi di Napoli il prossimo 24 marzo alle 21 e, visto il sold out, anche il 30. In “...E questo ci si sa!”

Mariano Bruno, tra musica e gag, racconta il suo percorso artistico e di vita che lo ha portato a far parte della squadra di comici di Made in Sud. Il pubblico potrà rivedere tutti i personaggi che lo hanno reso popolare come Pigroman, O’ panicone ma anche la Mucca di Caserta e Totore.

Lo spettacolo, scritto da Mariano Bruno con il contributo di Guglielmo Iezzi, vede sul palco anche Luca Bruno e il maestro Leo Amendola.