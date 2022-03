Napoli, Paolo Belli al Teatro Troisi con «Pur di far commedia»

Paolo Belli arriva al Teatro Troisi, dove sabato 19 alle 21 e domenica 20 marzo alle 18, sarà di scena con il suo spettacolo «Pur di far commedia». Un lavoro scritto ancora una volta a quattro mani con il regista Alberto Di Risio, che si configura come evoluzione naturale di Pur di fare Musica, lo show che tanto successo ha riscosso nelle scorse stagioni.

In scena con Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli, il famoso cantautore e conduttore televisivo neo sessantenne, per il primo spettacolo dell'abbonamento Quadrifoglio della sala di via Leopardi, presenterà una commedia ambientata in una sala prove dove Paolo tenta tra mille difficoltà di allestire uno spettacolo, tra musicisti e attori ritardatari e personaggi surreali che cercano ogni occasione per guadagnare la ribalta.

Pur di far commedia è l’occasione per raccontare in chiave comica episodi di vita vissuta, aneddoti e leggende di una carriera lunga 30 anni. Tutti elementi che porteranno Paolo a doversi districare tra equivoci, paradossi ed eccessi di protagonismo, per cercare comunque di portare a casa la serata. Non manca ovviamente la musica, che fa da collante naturale a una serie di gag esilaranti, per un nuovo ed irresistibile mix di risate e canzoni.