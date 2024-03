Napoli, teatro Sannazaro: il concerto del chitarrista Desiderio

Il chitarrista Aniello Desiderio è il protagonista, giovedì 14 marzo alle 20:30 al Teatro Sannazaro, del prossimo concerto della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti presieduta da Oreste De Divitiis.

Musiche di Gaspar Sanz, Federico Moreno Torroba, Enrique Granados, Joaquim Malats, Emilio Pujol vanno a costruire un programma musicale che unisce alcuni caposaldi del repertorio chitarristico universale che include anche la “Ciaccona” tratta dalla “Partita n. 2 in re minore” di Bach.

«Un brano - sottolinea Tommaso Rossi, direttore artistico dell’Associazione Scarlatti - che, pur essendo in originale un pezzo per violino solo, è divenuto ormai anche un “classico” della chitarra e la versione di Aniello Desiderio ce ne fa scoprire inesplorati orizzonti musicali».

Completa il programma del concerto al Teatro Sannazaro di Napoli un brano scritto espressamente per Aniello Desiderio: la “Suite Verismo” di Stephen Goss (compositore, chitarrista e accademico, nato in Galles nel 1964), che mette insieme, con grande godibilità e capacità espressiva, temi tratti dalle più famose opere del verismo italiano.

Dall’Intermezzo della “Manon Lescaut” di Puccini a quello della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, ritornando poi ancora a Puccini con un’aria da “La Bohème” e proseguendo con “La traviata” ed il “Rigoletto” di Verdi, fino a “Il barbiere di Siviglia” di Rossini. «Melodie immortali – aggiunge Tommaso Rossi - che acquistano nell’interpretazione di Aniello Desiderio un fascino e una sonorità davvero particolari, unite al virtuosismo e alla brillantezza della scrittura».

Il musicista napoletano è considerato dalla critica mondiale uno dei punti di riferimento assoluti per la chitarra. All'età di otto anni Aniello Desiderio si esibì per la prima volta in pubblico, e poi si è rapidamente affermato come concertista quando ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali.

Tra questi spiccano il 1° Premio e il Premio Speciale per la migliore interpretazione della musica sudamericana al Concorso Chitarristico Internazionale dell'Avana, Cuba (1988), il 1° Premio e Premio Speciale per la migliore interpretazione della musica di Tarrega al Concorso Internazionale Francisco Tarrega di Benicasim, Spagna (1992), e il 1° Premio al Concorso Internazionale “Guerrero”, Madrid, Spagna (1994).