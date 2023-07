Teatro Grande di Pompei, domani la prima assoluta di «Lo Spartito Magico»

Sarà il suggestivo scenario del Teatro Grande di Pompei ad ospitare domani 28 luglio alle 21 in prima assoluta «Lo Spartito Magico», l’opera del Maestro Sergio Cirillo, autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli, per la regia di Nadia Baldi. L’evento, che è in programma nell’ambito della rassegna «Stay in Pompei… Summer Edition 2023», si avvale dell’orchestrazione del Maestro Maurizio Pica e ha come protagonisti Franco Castiglia, Miriam Ciccotti, Gianni Conte, Adriano Di Domenico, Emanuela Loffredo, Francesco Malapena e Matteo Mauriello, con la partecipazione di Rossella Pugliese. In scena anche il coro Artemusica, diretto dal Maestro Giancarlo Amorelli e formato da 16 cantanti.

In un’atmosfera che allude al mondo gotico, lo spettacolo, prodotto da Teatro Segreto, è una favola sospesa nel tempo, dove «la Napoli rappresentata - come scrive Nadia Baldi nelle note di regia - è un luogo di magia» che fa da scenario al «malefico sortilegio lanciato dal mago Meloneo per un amore non corrisposto». il racconto si muove, accompagnato dal coro, tra amori attesi e amori mancati, tra buoni e cattivi, tra promesse e sospiri. Al centro della storia una metafora in cui si specchia il conflitto tra tradizione e modernità», anche attraverso «una ricerca musicale e testuale sul concetto di eterno e inviolabile. Nella messa in scena l’arte della rappresentazione mira ad aprire un dialogo interiore con gli spettatori, eleggendo l’emozione come categoria della conoscenza e allontanandosi dai sistemi effettistici e consumistici che dominano il mondo della comunicazione». Una linea registica che la stessa Nadia Baldi definisce «evocativa e lontana dal naturalismo». A questo risultato contribuiscono le scene di Vincenzo Fiorillo e Paolo Iammarrone e i costumi di Giuseppe Avallone.