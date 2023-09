“Segreti d'autore”, a Sessa Cilento arriva Francesco Montanari con “Cristo di periferia”

“Cristo di periferia”, con Francesco Montanari, testo e regia di Davide Sacco, è la suggestiva proposta di venerdì sera a “Segreti d’Autore”, il Festival ideato da Ruggero Cappuccio e diretto da Nadia Baldi.

Un racconto di fede, ambientato in un metaforico circo, dove un giornalista viene inviato per scrivere un articolo su un “povero Cristo” che nella sua roulotte trasforma l’acqua in vino e moltiplica i pani in pesci. Francesco Montanari narra con delicatezza e suggestione questa fiaba contemporanea dal sapore felliniano. Una storia di umanità e debolezza, che si interroga sul valore dei miracoli oggi, sulla bellezza del mondo, a volte così difficile da intuire, e sull’importanza dei sogni. Provando a chiederci se abbiamo «la stessa fede del funambolo … quello che danza tra le stelle su una corda troppo sottile per contenerci una vita intera…». Le musiche dal vivo sono di Raimondo Esposito. L’ingresso è totalmente gratuito, ma su prenotazione.

Lo spettacolo con Francesco Montanari sarà preceduto, alle 18, dalla “Stand up Cilento” sul tema “Restanza”. Introducono e moderano Domenico Nicoletti e Antonio Santoro. Un format semplice e dinamico mette un microfono a disposizione del pubblico.