Serena Autieri torna per i 60 anni di Rugantino: la celebre commedia dal 3 aprile all’Augusteo

Serena Autieri torna a vestire i panni di Rosetta in “Rugantino”. La celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini compie 60 anni ed è pronta ad andare di nuovo in scena con un cast rinnovato.

Accanto all’attrice napoletana (che aveva già interpretato il ruolo della popolana romana in coppia con Enrico Montesano ben 4 anni fa) nei panni di Rugantino c’è (di nuovo) Michele La Ginestra e poi Edy Angelillo nel ruolo di Eusebia, Massimo Wertmuller nei panni di Mastro Titta e un cast di oltre 30 artisti. Lo spettacolo, con la supervisione di Massimo Romeo Piparo, sarà al Sistina di Roma dal 10 al 27 marzo per poi fare tappa al teatro Augusteo di Napoli dal 3 al 10 aprile.

«Il palcoscenico, in questi due anni, mi è mancato tantissimo. – ha raccontato l’Autieri - Ripartire con uno spettacolo così impegnativo è una bella scommessa ma Rugantino è una pietra miliare. Amo pazzamente brani come 'Roma non fa la stupida', ma anche 'na botta e via', le ho intonate tante volte al pianoforte con il Maestro Trovajoli. Mi ricordo ancora ogni suo consiglio».