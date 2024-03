Sorrento, al teatro Tasso arriva il nuovo spettacolo di Luca Lombardo

Continua alla grande la lunga tournée teatrale del trasformista Luca Lombardo. Il popolare campione del Quick Change applaudito in tutta Europa sarà in scena per le feste pasquali, domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile alle ore 21.00 al Teatro Tasso di Sorrento, da qualche mese nelle mani del nuovo direttore artistico Massimiliano Gallo.

Confermandosi come un artista di livello internazionale, anche al Tasso, il noto trasformista con un atto multidisciplinare stupirà ed emozionerà gli spettatori. Per tutti con la regia di Augusto Fornari, uno spettacolo da non perdere ricco di poesia ed emozioni.

Uno show unico che vede Lombardo pronto a raccontare la vera storia della sua vita fatta di scelte difficili come quella di lasciare la carriera militare per fare il clown in un circo in Francia.

Un lavoro divertente imperniato sull’antica arte del trasformismo e dell’illusionismo capace di trattare temi delicati come la solitudine, la diversità e l’abbandono e che auspica una società inclusiva, dove gli invisibili diventano protagonisti.

Non è un caso infatti che il protagonista dello show sia un clochard che vive ai margini della società chiamato Poubelle. Un nome che in francese significa rifiuti, legato a un personaggio poetico e intimistico il quale nonostante la sua difficile situazione cerca di trovare la forza di affrontare le giornate con entusiasmo viaggiando con la sua immaginazione.