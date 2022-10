Teatro San Carlo, il balletto in scena al Politeama dal 2 al 5 novembre

Due opere per rendere omaggio a due grandi coreografi del Novecento: così il corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli si prepara ad esibirsi al Politeama dal 2 al 5 novembre.

Il balletto, diretto da Clotilde Vayer, si cimenterà in un dittico che include il 5Tango’s, di Hans van Manen su musiche di Astor Piazzolla e il balletto ideato da William Forsythe In the Middle, Somewhat Elevated su musiche di Thom Willems.

5 Tango’s

La creazione più eseguita dal coreografo olandese Hans van Manen qui ripresa da Jan Linkens e Rachel Beaujean. Con questo lavoro realizzato nel 1977 e da allora rappresentato con successo in tutto il mondo, van Manen ha introdotto nei Paesi Bassi la sensualità del tango di Astor Piazzolla. Attraverso cinque composizioni uniche il coreografo ha messo in relazione la passione tipica della danza popolare argentina con l’astrazione leggera propria del balletto classico.

In the middle, Somewhat elevated

Il balletto creato da William Forsythe nel 1987, su commissione di Rudolf Nureyev per l'Opéra di Parigi, fu considerato fin dalla sua prima rappresentazione un capolavoro assoluto ed è diventato il più conosciuto lavoro di Forsythe. Questa coreografia, qui ripresa da Kathryn Bennets, ha cambiato il corso della danza contemporanea e costituisce un’introduzione ideale allo stile del coreografo statunitense.