Black Friday: le curiosità partenopee di una ricorrenza made in USA

No, davvero non siamo così adusi alle file infinite fuori agli store di tecnologia o le notti al monitor davanti ai siti di e-commerce che fanno notizia nelle grandi città degli States in occasione del famoso «venerdì nero».

Ma qui da noi, specie a Napoli, abbiamo un piglio proverbialmente creativo nel rimaneggiare, scimmiottare o promuovere opportunità ed eventi anche assai “commerciali” come l’imminente Black Friday 26 novembre, ormai a pieno diritto nel calendario dello shopping prenatalizio (e non solo).

Ecco tuttavia un breve ma interessante ventaglio di declinazioni amene, sportive, culturali, turistiche, beauty o enogastro ed essenzialmente nostrane di questa ricorrenza del tutto importata dalla tradizione a stelle e strisce.

SeaPoint sul porto di Baia offre uno sconto del 20% a tutti coloro che vorranno visitare le meraviglie di Baia Sommersa. In occasione del Black Friday e in attesa dell’apertura dei nuovi percorsi per la visita dei mosaici sommersi recentemente rinvenuti nel parco archeologico di Biaia, uno sconto applicato all’acquisto di un coupon dal 26 al 30 novembre con validità di un anno per i loro servizi: snorkeling, “battesimo del mare” (per chi non possiede un brevetto sub), immersione nel parco archeologico (per i subacquei certificati) o il corso Open Water Diver (per chi aspira a diventare un subacqueo certificato).

Contatto: info@seapointitaly.it o facebook.com/seapoint.baia

Interessante segnalazione nel black weekend per l’Irpinia Express, lo storico “Treno del Paesaggio” che rievoca i fasti della linea Avellino-Rocchetta, riaperta dal 30 ottobre all’esercizio con finalità turistiche grazie all’intervento della Fondazione FS e della Regione Campania in collaborazione con l’Associazione InLocoMotivi: a bordo delle caratteristiche automotrici vintage un’inebriante full immersion tra escursioni in borghi, valli e vigne, degustazioni e assaggi alla scoperta dell’Irpinia più genuina e sorprendente.

Il 28 novembre destinazione Castelfranci e Montella.

Calendario completo, programmi e prenotazione: www.irpiniaexpress.com o info@irpiniaexpress.com

A Coroglio, invece, il Circolo Ilva organizza per l’occasione visite guidate alla storica struttura e a tutte le sezioni sportive: per chi prenota col codice "blackfriday" fino al 25 novembre uno special set per pranzare al delizioso ristorantino sul mare e fare un giro in canoa con gli istruttori professionisti.

Info e prenotazioni al 3917657336

L’associazione “Le Capere: donne che raccontano Napoli” (come le antiche pettinatrici che portavano di casa in casa notizie, curiosità e inciuci) riserva il 15% di sconto a chi venerdì 26 acquista su lecaperetour.it i tour del weekend del 27 e 28 novembre: “Passeggiata nella Napoli che non ti aspetti: da Salita Tarsia allo Scugnizzo Liberato” e “Spettacolare Donnaregina: i tableaux vivants di Caravaggio e la mostra di Aniello Falcone”. Sarà sufficiente selezionare il tour e inserire il codice MATTINO15.

La storica pizzeria Lombardi 1892 a Via Foria per il “venerdì nero” lancia una nuova pizza e saranno le persone che prenotano col codice blackfriday ad assaggiare in anteprima e gratuitamente la nuova delizia. Un modo cordiale per coinvolgere pubblico e clienti in una nuova idea che arricchisce il menù della storica locanda partenopea.

Info e prenotazioni: 081456220

NCN, acronimo di “Napoli con i Napoletani”, guida turisti e curiosi nei meandri del Centro Storico tra Decumani, Sanità e Tribunali alla riscoperta di icone vecchie e nuove come la street-art e le delizie gastronomiche neotradizionali: nei tour dell’ultimo finesettimana di novembre Noemi Medolla, leader del gruppo, distribuirà il ”curniciello” brandizzato da San Gregorio Armeno a tutti i partecipanti.

Anche la bellezza celebra la ricorrenza e i Twins hairdresser a pochi passi dal Diego Armando Maradona tra il giovedì e il sabato del black-weekend scontano del 50% tutti i prodotti per capelli in salone.

Codice blackfriday e contatto 0813442754

Non poteva mancare il caffè: da venerdì 26 a lunedì 29 Didiesse offrirà il «coffee break black». Dal black friday al cyber monday la ventennale azienda napoletana di macchine da espresso a cialda (totalmente made in Campania) mette in campo un’offerta golosa per la mitica e richiestissima Frog, very green in ogni senso.

Info su www.didiessesrl.eu