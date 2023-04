«Get a Pet!», i vip ed i loro pelosi scendono in campo per le adozioni

Da un’idea di Salvio Parisi, art director e fotografo di moda e pubblicità di stanza a Napoli, ecco una piccola grande gallery di cinque ritratti: ironici, pop, trasversali e persino provocatori, ma soprattutto inediti e incisivi con un preciso messaggio sociale in difesa dei nostri amici a quattro zampe.

Cinque testimonial come la chef Rosanna Marziale, la cantante Monica Sarnelli, la conduttrice Veronica Maya, l’attrice Miriam Candurro e il performer Mariano Priscilla Gallo si lasciano ritrarre scherzosamente assieme ai loro «figli pelosi», a cui danno voce.

I pet, infatti, si raccontano in una vignetta umoristica per ricordare a tutti che tantissimi trovatelli aspettano nei vari canili e gattili in Campania di essere protetti e adottati per donare un affetto incondizionato e incommensurabile. Ed il risultato è esilarante: «Adesso tu mi spieghi perché sei tornata a casa e puzzi di un altro cane…» commenta ad esempio Nanà Candurro mentre Will (e Jack) Gallo spiegano sornioni: «Le buche in giardino? Sì, le ho viste. Penso sia stato il gatto…». Insuperabile Leo Maya: «Se fai del bene dimenticalo. Se fai del male ricordalo. Se fai le polpette… dimmelo!», romantica Era Marziale: «Io non perdo peli: io diffondo fili magici di felicità e amore…». Del resto, come non dare ragione a Joy Sarnelli: «Cosa? Un cane? Io? Mi stai dicendo che… non sono tua figlia??».

«Get a Pet!» s’impegna a sensibilizzare la società sulla protezione degli animali e sull'importanza dell'adozione di quelli abbandonati. La campagna invita tutti a prendersi cura dei propri amici a quattro zampe e a considerare l'adozione di un cane e un gatto orfano o abbandonato invece di acquistarli da allevamenti o negozi di animali. Il messaggio è forte e diretto: adottare un animale significa salvare una vita e dare-ricevere amore.

Partner di questa iniziativa solidale è il brand Le Zirre di Paola Greco, designer di una linea super pop di borse ecosostenibili made in naples, ma ancor prima lodevole animalista e ambientalista. Supporta l’iniziativa con la sua collezione Primavera Estate 2023.

Al fianco di Salvio Parisi, concept & photo, hanno prestato la loro opera Antonia Renga, Melka Beauty Academy, Felicia Nappo ed Alessandro Medugno.

Tra i rifugi segnalati nell'ambito della campagna, ricordiamo in Campania: Associazione Leda - Rifugio di Giorgia (associazioneleda.com), I cani di Orsola (orsolaeifavolosicani80.wordpress.com), Astra di Carolina Fico (facebook.com/profile.php?id=100064570426610), Le amiche di Lù (leamichedilu.blogspot.com), Oasi Felina (facebook.com/oasifelinaquarto), Cani di Somma (facebook.com/canidisomma/?locale=it_IT), Help and hope for animals (facebook.com/HelpandHopeforAnimals), Il Cucciolo (ilcucciolosas.it), Rifugio La Fenice (facebook.com/AssociazioneADLAonlusRifugiolafenice/?locale=it_IT), Rifugio Arpad (facebook.com/rifugioarpad).