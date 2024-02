San Valentino, The Space Cinema lancia delle offerte speciali per tutti gli innamorati

Per la festa degli innamorati il circuito propone agli appassionati di cinema idee regalo speciali. Oltre a Your Private The Space, anche la The Space Card e un menù creato per l’occasione.

Il giorno di San Valentino è alle porte e The Space Cinema si prepara a celebrarlo con idee regalo speciali dedicate a tutti gli innamorati.

Il circuito, infatti, offre l'opportunità di riservare un’intera sala cinematografica per godersi la visione del proprio film preferito, di uno dei titoli attualmente in sala o di uno di quelli presenti nel catalogo The Space Cinema, scegliendo tra cult, grandi classici e capolavori d’animazione; oppure di proiettare un video autoprodotto con i momenti più belli insieme al proprio partner.

Un regalo indimenticabile, che permette di vivere un momento magico e intimo, avvolti dall'atmosfera suggestiva e romantica del grande schermo. Nei The Space Cinema ci sarà, inoltre, un menù speciale creato per l’occasione.

Un altro regalo per San Valentino, ideale per tutte le coppie che amano il grande cinema, è la The Space Card: la tessera ricaricabile è acquistabile online e in tutti i multisala del circuito, consentendo di acquistare a prezzi vantaggiosi biglietti di ingresso alle proiezioni e menù al bar. La card, disponibile in diverse versioni, è valida tutti i giorni e per tutti i film in programmazione, compresi quelli in 3D e gli eventi Extra.