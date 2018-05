Violino elettronico, vino e tendenze per gli ottant'anni di Mastrolonardo

Lunedì 21 Maggio 2018, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esattamente presso il primo negozio aperto dalla famiglia Mastrolonardo nel 1938, sono stati celebrati in via Chiaia gli 80 anni di attività della storica azienda napoletana.Amici e clienti si sono riversati così nel centro cittadino attirati anche dalle note armoniose di un violino elettrico suonato in maniera esemplare e coinvolgente dalla violinista Clelia Romano accompagnata dal dj Giovanni Atienza. Notevole successo ha riscosso il genere musicale commerciale proposto in chiave di violino pop elettrico.Cartelli brillanti su cui campeggiava la scritta Mastrolonardo e il fatidico numero 80 hanno fatto da cornice a selfie e foto ricordo che hanno visto proyagonisti insieme a Romolo Pizi anche Laura Di Marzio, l’attrice Miriam Candurro, Mila Gambardella e Cristiana Giordano, Lilly Albano, Manuela Macchione, Serena Savanelli, Fabrizia Cesario, Valentina Iannotta, Caterina Margarita, Irene Iacovella, Vanessa Chianese, Sabrina De Luca, Rosy Guida, Matteo De Luca, Luca Nobler, Giuliano Cuomo, Andrea e Carolina D’Angelo, Viviana Racconto, Paola De Simone, Gloria D’Avino, Ludovica Gagliardi, Benedetta del Prete, Valentina Visconti, Tiziana Mazza, Mariapia Masi, Pasquale Petillo, Francesca Zanfagna.