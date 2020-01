Anche a Napoli il «koala verde» per aiutare l'Australia devastata dagli incendi

Prodotti di bellezza in aiuto dell'ambiente. Anche a Napoli da domani, giovedì 29 gennaio, sarà possibile comprare un particolare sapone e contribuire a fronteggiare l'emergenza incendi in Australia, supportando il salvataggio della fauna selvatica e il ripristino dell’habitat naturale degli animali locali. Da giorni la campagna di comunicazione sta spopolando sui social. Si chiama All The Wild Things ed è il sapone in edizione limitata a forma di koala ricco di eucalipto, lemongrass e menta piperita. Disponibile in tutti i negozi Lush (a Napoli solo in via Toledo) e online su it.lush.com al prezzo di 6 euro: il ricavato delle vendite del sapone andrà a costituire il Bush Animal Fund e servirà a sostenere l’immenso impegno dei numerosi gruppi di salvataggio d’emergenza e nel garantire primo soccorso e cure iniziali alle specie animali delle zone colpite dagli incendi. Sosterrà anche progetti a lungo termine volti a garantire la riabilitazione della fauna selvatica e la rigenerazione dell’habitat naturale. © RIPRODUZIONE RISERVATA