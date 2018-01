Mercoledì 3 Gennaio 2018, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 20:30

BACOLI – Bevande calde e un pasto, beni di prima necessità e indumenti per coprirsi: per le persone senza fissa dimora è in campo l’associazione di volontariato La Casetta onlus, con sede nella frazione Cappella. Una squadra di volontari e operatori di sera è in strada con il Servizio Mobile per raggiungere gli homeless di Bacoli, Monte di Procida, Arco Felice, Pozzuoli ed Agnano. Uomini e donne che si sono ritrovati per diversi motivi senza una casa. Per loro c’è anche una borsa con asciugamani e quanto serve per curare l’igiene personale. Fondamentali, inoltre, il servizio di ascolto e supporto psicologico, l’orientamento ai servizi sociali e sanitari presenti sul territorio. Un ausilio concreto a chi non può preparare né comprare un pasto, una coperta con cui potersi scaldare in queste gelide notti. Servizi di sostegno sono offerti quotidianamente anche nella sede di via Cappella de La Casetta onlus. La presidente Anna Gallo, con operatori e volontari, preparano ogni giorno pietanze calde per indigenti e persone sole da poter condividere in compagnia in una accogliente atmosfera.