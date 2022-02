Capacity building per qualificare e riorganizzare i servizi territoriali nel nome dell’intercultura

Verranno presentati lunedì 14 febbraio alle ore 15.00 su piattaforma meet (al link https://meet.google.com/jaq-rhiv-pvx) i nuovi cicli formativi di approfondimento e aggiornamento realizzati da LESS, con la collaborazione di Project Ahead, nell’ambito del progetto Impact Campania. Questa edizione, denominata “Azione di capacity building per qualificare e riorganizzare i servizi territoriali pubblici e privati in un’ottica interculturale e innovativa”, è rivolta agli operatori pubblici e privati (quadri e manager della Pubblica Amministrazione e del privato sociale, dirigenti scolastici, imprenditori, cooperatori sociali).

Per iscriversi è necessario compilare la domanda entro il 15/02/2021 collegandosi al seguente link https://forms.gle/Ui23FN74CCK9MomM7.

Il percorso formativo, completamente gratuito, sarà in modalità blended e durerà 4 mesi. Ciascun percorso prevede 5 Moduli di aggiornamento on line e 5 incontri di approfondimento in presenza. Ogni Modulo durerà 12 ore distribuite in 4 lezioni (di 3 ore ciascuna) tenute da diversi esperti del settore. Le lezioni si svolgeranno a distanza, in modalità sincrona tramite piattaforma MEET e si terranno il mercoledì e il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per la pubblica amministrazione e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per il terzo settore.

Al termine di ogni Modulo si terrà un incontro di approfondimento in presenza che vedrà la partecipazione congiunta dei due target di destinatari. I seminari, strutturati in forma di speed dating for networking, dureranno 5 ore. Le iscrizioni saranno a numero chiuso nel rispetto delle norme anti-covid.

Sarà riconosciuto un attestato finale a chi avrà seguito almeno l’80% delle lezioni previste in ogni modulo

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@lessimpresasociale.it oppure a segreteria@pja2001.eu.

I percorsi formativi sono organizzati nell’ambito del progetto IMPACT CAMPANIA il cui obiettivo è la realizzazione di piani di intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi e la costruzione di attività di capacity building con gli Enti locali in materia di procedure a supporto.

Il progetto è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, è capofilato dalla Regione Campania, in partenariato con enti istituzionali e del terzo settore (Anci Campania, Cantiere Giovani Cooperativa Sociale, CIDIS Onlus, Consorzio La Rada, Cooperativa Sociale Credito Senza Confini, Dedalus Cooperativa Sociale, Less Cooperativa sociale, LTM – Gruppo Laici Terzo Mondo, Tertium Millennium Società Società Cooperativa Sociale, Traparentesi Onlus).