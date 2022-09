Sabato 8 ottobre alle 14 in piazza Gragnano a Tufino, in provincia di Napoli, la decima edizione del "Charity Bike Tour" a favore di Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica e lancia della Campagna Nazionale per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica. Partecipano Matteo Marzotto, presidente FFC insieme con gli ex ciclisti campioni italiano, saranno venduti ciclamini in piazza per finanziare la ricerca.