Afragola, successo per il corso di primo intervento de La Battaglia di Andrea

Tante adesioni questa mattina alla biblioteca di Afragola per il corso di primo soccorso e disostruzione delle vie aeree gratuito per genitori e familiari di bambini disabili, organizzato da La Battaglia di Andrea in collaborazione con la protezione civile le aquile di Casoria e il patrocinio morale del comune di Afragola. Al corso hanno presenziato il sindaco di Afragola Antonio Pannone, l'assessore alla politiche sociali Francesco di Micco e il presidente della commissione per le politiche sociali Benito Zanfardino.

«Siamo felici di essere riusciti a portare un ulteriore servizio ai genitori dei bambini disabili - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - oggi é stato solo il primo di una serie di appuntamenti che porteremo in giro, e il proseguio delle azioni che ormai da due anni facciamo al servizio dei disabili e dei loro familiari, il sindaco ha detto che ormai siamo diventati un punto di riferimento - prosegue - e questo non può che riempirci di orgoglio. Noi ci daremo sempre da fare - conclude - combatteremo sempre per i diritti dei disabili e aiuteremo le famiglie in tutto ciò che rientra nelle nostre competenze e forze».

Significative le parole del sindaco Pannone, parole con le quali ha premiato gli sforzi dell'associazione. «Ormai La Battaglia di Andrea è diventato un punto di riferimento per i disabili e le loro famiglie - dichiara Antonio Pannone - un'associazione che con la sua tenacia e azioni dirette e concrete è sempre presente sul nostro territorio per aiutare i più deboli, le istituzioni - conclude - saranno sempre al loro fianco per aiutarli in queste azioni».