«EduCare in festa», anche il cast di Mare Fuori sarà presente ultimo evento di ArciMovie

Racconti di giovani e fatti dai giovani. A Napoli si presentano i cortometraggi realizzati dagli studenti di diverse scuole del territorio di Napoli Est insieme ai registi, altrettanto giovani, coinvolti dall’associazione Arci Movie. Le opere saranno proiettate venerdì 14 aprile 2023 nell’ambito di «EduCare in festa», tappa finale di EduCare, progetto messo in campo dalla storica associazione di Napoli Est, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Appuntamento alle ore 9 nel rinnovato cinema-teatro Pierrot del quartiere Ponticelli.

La mattinata nella sala di via de Meis vedrà protagonisti i giovanissimi dei MovieLab, i laboratori di cinema realizzati nelle scuole della zona orientale di Napoli attraverso i quali sono stati prodotti ben quattordici cortometraggi grazie all’impegno di scolari, docenti e dei registi Claudio D’Avascio, Mena Solipano, Eugenia Perna, Maria Napolitano, Luca Lanzano, Giovanni Bellotti ed Elio Fortunato. Le opere saranno proiettate sul grande schemo del cinema di Ponticelli così da apprezzare il lavoro svolto in tanti mesi di EduCare, programma di obiettivi e azioni messi in campo per contrastare povertà educativa, dispersione scolastica, disagi di giovani e famiglie dei quartieri dell’area orientale di Napoli. Nel corso della mattinata sarà proiettato anche «Un po' di EduCare», anteprima del documentario realizzato dalla giovane regista Isabella Mari, già allieva di FilmaP, scuola di cinema promossa da Arci Movie.

All’evento di venerdì 14 al Pierrot in via de Meis 58 prendono parte: Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, e Sandro Fucito, presidente della Municipalità di Napoli Est, insieme ai filmmaker, ai presidi e ai docenti che raccontano le esperienze realizzate negli istituti comprensivi dei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. La mattinata di cinema ed educazione vedrà protagonisti anche Anna Ammirati e Domenico Cuomo, attori di «MareFuori» seguitissima serie trasmessa dalla RAI.

«Fare scuola attraverso il cinema: questo fa Arci Movie da oltre trent’anni. Il lavoro educativo con le scuole non è stato soltanto rassegne e incontri con ospiti ma soprattutto laboratorio di cinema, attività che parte in maniera sperimentale nel 1995 e che oggi fa parte della formazione scolastica dei giovanissimi studenti di Napoli Est», afferma Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie.

«Anche EduCare, un progetto caratterizzato da forte innovazione sociale, ha utilizzato lo strumento del cinema e dell’audiovisivo, cinvolgendo tanti giovanissimi in piccole produzioni. Educare ha seminato tanta socialità e positività utilizzando la grammatica delle immamgini», afferma Maria Teresa Panariello, direttrice di Arci Movie, nonché coordinatrice del progetto EduCare.