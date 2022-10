Un pomeriggio di emozioni, ricordi, musica ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro: la cooperativa sociale Seme di Pace ha festeggiato a Villa Fernandes a Portici, i suoi 20 anni di comunità, raccontati attraverso le parole e i volti dei suoi operatori e utenti. In serata poi, il concerto di Tommaso Primo in acustico, anticipato dalle esibizioni dei gruppi musicali Billa Voice’s e Jazz Do It.

All’evento a cui hanno partecipato tantissimi cittadini, sono intervenuti Luisa Annibale, Presidente Seme di Pace; Antonio Capece, Presidente Villa Fernandes; Don Gaetano Castello, vescovo ausiliare di Napoli e socio fondatore di Seme Di Pace; Enzo Cuomo, Sindaco di Portici, oltre ad esponenti del Terzo Settore in ambito istituzionale e cooperativo. Nel corso della serata, consegnate targhe a Padre Gaetano, al sindaco Cuomo e a Capece. Seme di Pace opera dal 2002 nell'area vesuviana e nella zona orientale di Napoli promuovendo i valori della solidarietà e della sussidiarietà per l'avvio di processi di autonomia, attraverso interventi di prevenzione del disagio sociale, servizi socio-educativie socio-sanitari per minori, anziani, persone con disabilità o in povertà, servizi per l'infanzia, progetti di accoglienza e inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.