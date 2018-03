«Marzo in Rosa», controlli e prevenzione a San Valentino Torio

Lunedì 12 Marzo 2018, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 12-03-2018 18:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Marzo in Rosa" campagna di prevenzione per il tumore al seno. A San Valentino Torio torna l'iniziativa dedicata alle donne perchè proprio la prevenzione è un passo fondamentale. Ogni anno vengono diagnosticati, in Italia, 50 mila nuovi casi di tumore al seno, il più diffuso tra la popolazione femminile. Pur trattandosi del tumore più frequente, sta calando sensibilmente (-1,3%) la mortalità. Merito, secondo i medici, della diffusione di pratiche di prevenzione per la donna e di una maggiore attenzione alla diagnosi precoce. Ebbene, con "Marzo in Rosa - Combatti il tumore con la prevenzione", il 18 marzo prossimo, al Centro di Quartiere di Via Don Tonino Bello, giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione. "La nostra amministrazione comunale - ha spiegato il sindaco, Michele Strianese - cerca sempre di offrire servizi alla comunità; lo fa nonostante le ristrettezze economiche collaborando con le associazioni ed i professionisti locali, che ringraziamo per la disponibilità. Constatato il successo dell' iniziativa degli altri anni e le richieste di tante donne, anche quest’anno ospiteremo il dottor De Vivo e il dottor Mura per riproporre la giornata “Combatti il tumore con la prevenzione". E' una iniziativa totalmente gratuita, una opportunità per le tante donne che mettiamo a disposizione con sacrificio e passione".Per chi fosse interessato, contattare il numero 331 3418732 per informazioni e prenotazioni di controlli.