​Mattel lancia una Barbie senza braccia per onorare una nuotatrice paralimpica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

una nuotatrice paralimpica di 17 anni della Turchia, ha ispirato una versione di Barbie che il produttore di giocattoli Mattel lancerà per commemorare la Giornata internazionale della donna.Quest'adolescente è un esempio per molte persone con disabilità. Come si legge dal suo profilo Instagram la ragazza è «molto felice» di essere coinvolta in un progetto «così ampio e significativo» e assicura che questa Barbie «non ha le braccia», ma ha «ali che nessuno vede».Boyaci, nata senza braccia e con un'anca lussata, compete nella categoria S5 di nuoto per persone con amputazioni o limitazioni agli arti superiori e si prepara a partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.L'azienda di giocattoli Mattel non è nuova a queste iniziative, da sempre crea infatti diverse versioni di Barbie in modo che più ragazze possano sentirsi rappresentate oltre che per mostrare una visione multidimensionale della bellezza e della moda.