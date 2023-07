Napoli, premiati gli atleti paralimpici a Castel Nuovo: «una testimonianza potente del valore inclusivo dello sport»

Nella Sala della Loggia di Castel Nuovo, si è tenuta la premiazione degli atleti paralimpici dell’Accademia del Remo e dello Sport, associazione attiva nel coinvolgimento di giovani, affetti da disabilità cognitiva e relazionale, nella pratica ludico-sportiva.

«Gli atleti dell’Accademia del Remo e dello Sport – ha dichiarato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante - sono una testimonianza potente del valore inclusivo dello sport. Attraverso la pratica sportiva, la disabilità si inserisce nella dimensione sociale e si misura con essa, scoprendo le capacità dei ragazzi, le loro potenzialità e risorse straordinarie. Lo sport, dunque, si rivela per loro un momento prezioso di emancipazione e di accrescimento personale. Infine, promuovere lo sport inclusivo nella popolazione rappresenta uno dei principali obiettivi che quest’Amministrazione si è prefissa di raggiungere attraverso la candidatura di Napoli a Capitale Europea dello sport 2026, in quanto valorizzare la pratica della disciplina sportiva, tenendo in considerazione tutte le realtà presenti sui territori, significa investire sulla tutela della salute dei nostri giovani e, come nel caso specifico, dare un concreto supporto alle famiglie nella loro gestione».

«Un anno importante e denso di conquiste - ha dichiarato il Presidente e tecnico dell’Accademia del Remo Giuseppe Del Gaudio - oltre ad aver avuto un riconoscimento per il 3º posto assoluto tra tutte le società pararowing in Italia è riuscita a vincere 2 medaglie d'oro ai Virtus Global Games campionati mondiali per la disabilità intellettiva, il campionato italiano in barca nella specialità 4 jig con timoniere e nella specialità 4 con, il campionato italiano indoor interscolastico in collaborazione con la scuola Savio Alfieri di Secondigliano e 2 medaglie d'oro alla gara internazionale che si è tenuta nel giugno scorso a Gavirate in provincia di Varese».