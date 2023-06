L'impegno di Attanasio: «Sport e salute devono andare di pari passo»

Un cambio di passo e un approccio diverso. E’ quanto chiede con forza Gianluca Attanasio, ambasciatore nazionale del Coni per le periferie povere d'Italia. «Occorre ripartire da un profondo impegno civico e sociale, per generare autodeterminazione, autonomia, indipendenza in favore delle persone con disabilità», dichiara il campione paralimpico, che vanta uno scudetto nella pallanuoto (2022) e una medaglia di bronzo, conquistata di recente nella Final Six alla Scandone. «E lo sport può fare tanto per la nostra città, perchè rappresenta un grande valore educativo».

Maglietta blu Armani con il tricolore, la scritta Italia, sormontata dai cinque cerchi. Così si è presentato Gianluca Attanasio all’incontro con Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità nel governo Meloni dal 22 ottobre 2022, intervenuta alla Mostra d’Oltremare in occasione degli Stati Generali disabilità e salute, organizzati dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish Campania) e dall’Anffas Campania.

«Sport e salute possono e devono andare di pari passo», sottolinea Attanasio, sostenitore di un'assistenza sanitaria pubblica ed efficiente. E il pallanuotista paralimpico ha invitato il ministro Locatelli ad assistere una gara della Gls Napoli Lions, presieduta da Andrea Scotti Galletta, nell’impianto di Fuorigrotta. Invito esteso anche ad Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani.

Voce della disabilità. Politiche e servizi per una vita indipendente, inclusione nella società, diritto alla salute, coinvolgimento attivo delle persone diversamente abili. Tante le soluzioni suggerite in un documento da Attanasio al ministro Locatelli.

«Ringrazio la Gls Napoli Lions del presidente Andrea Scotti Galletta, perché sta consentendo a tutti noi atleti e pallanuotisti paralimpici di continuare ad essere dei grandi campioni», conclude soddisfatto Attanasio.