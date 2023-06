Cesport, cerimonia di premiazione con il sindaco Manfredi

Cesport in serie B. Capitan Alessandro Femiano e compagni hanno vinto il campionato di pallanuoto e disputeranno la stagione 2023-2024 in cadetteria. Il club gialloblu, stella di bronzo al merito sportivo, presieduto da Giuseppe Esposito, verrà premiato martedì 27 giugno (ore 15) in Sala Giunta dal sindaco Gaetano Manfredi e dall’assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante.

Nella cerimonia a Palazzo San Giacomo presenzieranno Luca Piscopo, consigliere nazionale della Federazione italiana nuoto e coordinatore delle Fiamme Oro, Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania, Paolo Trapanese, presidente del comitato regionale campano della Fin, e Gennaro Esposito, presidente della commissione sport del Comune di Napoli.