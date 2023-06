Final Six 2023, trionfa la Rari Nantes Florentia alla Scandone

«I campioni dell’Italia siamo noi». È la Rari Nantes Florentia ad aggiudicarsi lo scudetto 2023. Il team guidato da Laura Perego e dall’assistent coach Allegra Lapi (ex stella del Setterosa) ha battuto 10 a 8 la Lazio e ha messo in bacheca il primo tricolore paralimpico della sua storia. Al terzo posto la Gls Napoli Lions. I pallanuotisti multicolor di Andrea Scotti Galletta hanno superato la Waterpolo Ability Lombardia di Greta Ielmini 11 a 5. Fantastica davvero la cornice della Scandone, sempre più arena clorata che ben si presta a rassegne di spessore nazionale.

Per i biancorossi il successo di Fuorigrotta si aggiunge alla Supercoppa (2022) e a due Coppe Italia (2022 e 2021), rendendo così la società gigliata il primo club nello scenario paralimpico italiano, unica compagine ad aver conquistato il doppio tricolore nel campionato Fin e Finp. Il dream team toscano entra di diritto nell’albo d’oro, seguendo in ordine di tempo i biancocelesti e i partenopei. Miglior marcatore il biancorosso Simone Ciulli, ad Andrea Ratti il premio del miglior portiere.

Edizione 2023. «Organizzazione perfetta. Peccato soltanto per il nostro risultato sportivo. Speravamo almeno di arrivare in finale», dice Scotti Galletta, presidente-allenatore della Gls Napoli Lions. «Il terzo posto ci servirà da sprone per continuare a lavorare, faremo meglio e guarderemo avanti in vista dei prossimi obiettivi», assicura il classe 1982. «Lo sport è fatto anche di arrabbiature e sacrifici, superamento dei propri limiti, che non sono solo fisici, ma spesso nella testa. Lavoreremo non solo sui muscoli ma anche sull’aspetto mentale», avverte il figlio d’arte. «Nel mirino la Coppa Italia e la Supercoppa. E’ un treno che è partito e non si fermerà mai», dichiara Scotti Galletta, che pregusta l’edizione 2024 sempre all’ombra del Vesuvio. «La Finp ci sta dando fiducia e stiamo ricambiando le aspettative».

Conclusioni. «Sono profondamente dispiaciuto che l’edizione 2023 sia finita», osserva Mario Giugliano, direttore tecnico della Finp per la pallanuoto. «Mai avrei immaginato due anni fa di arrivare ad un livello tecnico così alto. Cresce la competitività», asserisce il dt azzurro. «Spero sempre più che la Finp continui a supportare il progetto intrapreso e il lavoro dello staff, composto da Simone Conversini e Salvatore Figuccio», auspica fiducioso Giugliano. «Complimenti ad Andrea Scotti Galletta per l’impeccabile organizzazione. Possiamo essere più che mai soddisfatti della terza edizione, la seconda consecutiva a Napoli», conclude orgoglioso Giugliano (nelle foto di Fabio Barbieri). Arrivederci alla rassegna del 2024, che potrebbe essere nuovamente nell’urbe di Partenope.