Anacapri in festa per il Pizza Jazz Birra Capri

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:21 - Ultimo aggiornamento: 12-07-2019 15:32

Anacapri. Lunedì sera, 15 Luglio, le stradine del centro storico di Anacapri si animerrano tra i suoni e i sapori della VI edizione del “Pizza Jazz Birra Capri”. Come ogni anno, dal 2014, per l’evento organizzato e promosso dai Fratelli Brunetti e patrocinato dal Comune di Anacapri, il Maestro Franco Pepe di Pepe in Grani sarà il padrino di questa manifestazione, che accenderà il primo fuoco e resterà nella bellissima cornice di Anacapri, per la supervisione dei forni a legna.Un'occasione di festa per coinvolgere tutta la popolazione isolana e i turisti, mettendo insieme musica, Birra di Capri e pizze di qualità. Il percorso gastronomico della serata si snoderà a partire da due punti: il Bar Grotta Azzurra Anacapri, locale ufficiale Birra di Capri oppure la Piazza Vittoria, punto di ingresso al paese. Nelle piazze più caratteristiche del centro storico saranno posizionati vari forni a legna, ognuno gestito in collaborazione con le pizzerie isolane, che prepareranno davanti agli occhi degli ospiti gustose pizze margherite, ecco i punti: Centro Mario Cacace - Grand Hotel Quisisana; Piazza Edwin Cerio - Ristorante Il Boccone e La Bottega del Pane; Piazza Edwin Cerio - Ristorante Verginiello-Capri; Piazza La Torre - Forno La Torrente; via Orlandi - Ristorante da Gelsomina.Oltre alla pizza, gli ospiti potranno degustare una speciale “Focaccina Caprese” preparata dell’Executive Chef Stefano Mazzone del Grand Hotel Quisisana, cotta nel forno a legna. L’attesa quest’anno sarà allietata dai taralli della tradizione napoletana di Marco Infante dell’azienda Casa Infante artigiani del gelato & Leopoldo dal 1940.La partecipazione all'evento, sarà anche un'occasione per sostenere le persone con disabilità attraverso l'Anffas Onlus Capri, alla quale sarà devoluto da subito € 1,00 su ogni Coupon venduto. In particolare, in alcuni corner lungo il percorso, sarà possibile sostenere l'associazione Onlus in modo del tutto spontaneo negli appositi gazebo, con l’obiettivo di poter sostenere, più ore possibile di logopedia e psicomotricità, per i bimbi in lista d’attesa, sempre più numerosi e con criticità. Per rendere il percorso gastronomico ancora più piacevole, per tutto il corso principale di Via G.Orlandi saranno presenti 4 band isolane che allieteranno la serata al ritmo di Jazz, creando un’atmosfera unica: i Jazz Jam Session, Simona Ruocco Duo, Soul Serenade Band con Al Martino, e la Ciro Guidone Band con la voce di Ross Rosanova.Alle ore 22:30 a Piazza Cerio si terrà il concerto swing degli “Spaghetti Style” . Con abito gessato, cravatta scura e l'irrinunciabile borsalino a falde larghe la band crerà un’atmosfera di puro divertimento, energia dirompente, talentuosa improvvisazione, con audaci e funamboliche miscellanee di pezzi storici, senza soluzione di continuità. Novità di questa edizione sarà la presenza del campione del mondo di Flair, Bruno Vanzan, con l’allestimento di un banco bar esterno al Bar Grotta Azzurra, dalle ore 20 alle 23, dove sarà possibile, con un piccolo costo extra, sorseggiare dei drink unici.Ulteriore novità di quest edizione sarà la partecipazione del Ristorante D'Amore Capri con lo Chef Pasquale Rinaldo, che, a fine serata, nei corner Kimbo, insieme alla Crema Caffè, distribuirà con la sua brigata un assaggio di un panettone ai sapori d'estate. Un successo che l'ha visto protagonista anche della Prova del Cuoco in onda sulla RAI.