“Un farmaco per tutti”, per l'Ucraina raccolti medicinali per 690mila euro

Nella sede del progetto “Un Farmaco per Tutti” con i tanti volontari è stato consegnato il terzo carico di dispositivi sanitari e farmaci per l’Ucraina per un valore totale di 690mila euro. Soddisfatto Vincenzo Santagada, presidente dell’ordine dei Farmacisti di Napoli e assessore alla Salute del Comune di Napoli.

«Un gesto di amore e sostegno concreto reso possibile grazie alla generosità dei cittadini napoletani e dei farmacisti, veri e propri punti di riferimento del territorio. Non smettiamo di guardare con ostinazione alla pace e cerchiamo di garantire una continuitá assistenziale dove la normalità è saltata» commenta Santagada.

I risultati della raccolta sono stati consegnati al Console Generale dell’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, che ha espresso gratitudine e apprezzamento per il successo dell’iniziativa.