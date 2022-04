Ucraina, l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Napoli ha raccolto 15 mila euro per i profughi

Oltre 15mila euro in poco meno di due settimane. E la somma raccolta dall'Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Napoli e provincia per sostenere la popolazione ucraina. La sottoscrizione si aggiunge al lavoro che i medici compiono prestando visite gratuite a chi è in fuga dalla guerra e non ha ancora un codice Stp.

«L'impegno e la sensibilità dimostrata dai colleghi - dice il presidente Bruno Zuccarelli - è enorme. Non mi sorprende, perché la pandemia ci ha già dato prova di questo grande cuore. Ma di certo ancora una volta mi rende molto orgoglioso di ciò che rappresento».

I fondi raccolti dall'Ordine dei Medici di Napoli, una volta terminata la sottoscrizione, saranno trasferiti al Consolato generale dell'Ucraina a Napoli che li utilizzerà attraverso i canali della Croce Rossa per acquistare beni essenziali, soprattutto pannolini e cibo, ma anche medicinali e farmaci.

«I nostri sono territori che storicamente sanno bene cosa sia la sofferenza, Napoli è una città che ha conosciuto nella sua storia l'orgoglio della resistenza. La speranza è che questa assurda guerra possa finire prestissimo - conclude Zuccarelli - ma siamo e saremo sempre pronti ad aiutare quanti chiedono aiuto. Anche questo significa essere medici e onorare il giuramento prestato».