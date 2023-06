«Un pensiero per Fiorella Fabiola», da Napoli a Roma a sostegno dei soggetti colpiti da depressione

«Un Pensiero per Fiorella Fabiola», l’evento che tradizionalmente si è sempre svolto in Campania, per la sua sesta edizione è stato inserito nel contest culturale ed artistico «lungo il Tevere ...Roma», di cui è direttore generale Gianni Marsili, approdando in una delle zone più belle della Capitale, in zona Ponte Cestio, ed ha rappresentato una delle manifestazioni di maggiore spicco in calendario a Salotto Tevere, rassegna curata per la direzione artistica dalla conduttrice Gio' Di Sarno.

Sostenuto dalla Fondazione Ripacandida e Ginestra dell'ingegnere Francesco Terrone, portavoce il giornalista Massimo Sparnelli, l' iniziativa punta a diffondere una giusta informazione in materia ed a fornire un valido supporto a chi è colpito dalla depressione, raccontando come si può prevenire e qual’è l’approccio più efficace per curarla.

«Bisogna arginare in primis l'indifferenza»: ha affermato Magda Mancuso introducendo la serata, che è stata particolarmente partecipata dai presenti, con interventi dal pubblico. Quali relatori, professionisti di spessore, nell'ambito del settore medico psichiatrico e del giornalismo, hanno messo a disposizione, insieme ad altre figure esperte, ancora una volta, le proprie competenze al servizio dei più bisognosi: il

prof. Pietro Prevete presidente Commissione regionale Psichiatria e responsabile Servizio antistalking Asl Na, massimo dirigente psichiatra e psicoterapeuta; la giornalista professionista Teresa Lucianelli, fondatrice di #InsiemeperilTerritorio e della sua squadra solidale di eccellenza; la prof. Rosalia Ciorciaro docente universitaria ed esperta in nutrizione; Manuela Morra psicologa, sessuologa e psicoterapeuta; il prof. Antonio Vitale, docente universitario e dirigente medico di ortopedia e traumatologia, specializzato in salute&ambiente; il giornalista Massimo Sparnelli, portavoce della Fondazione Ripacandida e Ginestra; l’avvocato Gianfranco Di Sarno. Con la testimonianza dell’attrice e conduttrice tv Noemi Gherrero e gli interventi canori dell’artista Teresa Moccia.