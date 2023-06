Abbandonato davanti al canile, meticcio cerca adozione

E' stata abbandonata davanti al rifugio gestito dalla Lega nazionale per la difesa del cane di Benevento, a San Giorgio del Sannio ed ora cerca adozione. Una cagnolina di taglia piccola è stata ritrovata dai volontari impaurita e piena di zecche e pulci fuori il cancello del canile che gestiscono.

"Abbandonata davanti al nostro rifugio senza pietà - hanno denunciato in un post sulla loro pagina facebook - come un oggetto vecchio di cui disfarsi, questa piccolina si è nascosta per ore tra le siepi impaurita e dopo vari tentativi siamo riusciti ad avvicinarla e ad acquistare la sua fiducia. È giovane, taglia piccola, una cagnolina dolcissima. Ora è al sicuro ma necessita di una casa e di una famiglia. Come tutti i cani che recuperiamo, anche lei sarà sottoposta ad analisi del sangue, test per le malattie infettive, sverminazione e vaccino".