Animale misterioso trovato sulla spiaggia in Australia. «È aliena?»

Sta ancora facendo discutere il ritrovamento di quello che sembra uno strano animale lungo una spiaggia australiana della Sunshine Coast, nel Queensland. D'altro canto, Alex Tan, il protagonista del rinvenimento, ha detto di non aver mai visto una creatura così bizzarra. E, almeno a giudicare dalle immagini riprese dal giovane, appare difficile dargli torto. Senza più pelo, con la coda che somiglia ad una specie di topo gigante, artigli e quella testa che ormai rivela soltanto un macabro teschio, c'è chi deve aver pensato davvero a qualcosa di fuori dalla norma se non peggio.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Studente scopre oggetto sconosciuto a 4000 anni luce dalla Terra

Extraterrestre? Tra le ipotesi indicate nei commenti seguiti alla pubblicazione sui social del breve filmato da parte dello stesso Alex, sembra sia stata azzardata persino l'origine aliena di quello che invece, rappresenta un animale più che terrestre che, chissà per quale motivo, è finito male. Un canguro? Un wallabi o forse un opossum? Non è ancora chiaro. Tanto che si è arrivati a chiedere aiuto persino alla figlia del noto naturalità Steve Irwin. Così, mentre si cerca di dare un nome a quella povera carcassa, c'è chi ricorda la serie di strani spiaggiamenti avvenuti nella California del sud un paio di anni fa. In quel caso si era trattato di creature marine che abitano le profondità degli oceani. Già, anche quelle, in fondo, erano creature venute da un altro mondo.