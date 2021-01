Apre la credenza della cucina e trova un possum che riposava tranquillamente tra le tazzine I Video

Non si sa come sia entrato in casa, tantomeno come sia riuscito a farlo con tanta delicatezza, tuttavia un piccolo possum, un mammifero marsupiale appartenente all'ordine diprotodontia, è stato trovato in una credenza mentre riposava tranquillamente tra le tazzine della cucina di una donna australiana.

Il video dell'opossum

Il marsupiale notturno non ha provocato danni e per questo ha ricevuto un biscotto che ha accettato con occhi grati, e che ha cominciato a mangiare immediatamente.

Il video che ritrae la scena è stato pubblicato su TikTok e in breve tempo è diventato virale, raccogliendo oltre 92.000 visualizzazioni e migliaia di like.

