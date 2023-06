Ascea, tornano le tartarughe. Nella notte deposto il primo nido

Dopo un anno di assenza, sono tornate anche ad Ascea!

L'undicesimo nido in Campania è stato deposto stanotte.

Nel Cilento si unisce a quelli segnalati qualche giorno fa ad Acciaroli e Palinuro.

L'associazione di volontariato ringrazia Antonio Piccolo per la segnalazione della tartaruga in deposizione e per averci aiutato gestendo la situazione nel migliore dei modi. È importante ricordare a tutti che quando si avvista una Tartaruga che risale dal mare non bisogna avvicinarsi, non bisogna toccarla, non bisogna illuminarla.

Ci si deve limitare a guardarla da lontano abbassandosi/accovacciandosi per non spaventarla.

Solo così potrà deporre indisturbata il suo tesoro.