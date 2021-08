Cane investito a 130 km/h in autostrada riesce a sopravvivere: ecco come Paraflù è riuscito a salvarsi

Da oggi si chiama Paraflù ed è vivo grazie a un vero e proprio segno del destino. Un cane di taglia media è stato investito a 130 km/h da una Nissan bianca in autostrada nel comune di Mondovì, in provincia di Cuneo. È sbucato all'improvviso e la persona al volante non ha potuto fare nulla per evitarlo. Incredibilmente il cane è sopravvissuto, trasportato in clinica ha riportato solo qualche frattura e tanta paura, ma se la caverà.

APPROFONDIMENTI TOKYO Cavalli, ecco come si curano quelli che hanno vinto l'oro:... USA Utah, alligatore attacca esperta di rettili dello zoo davanti ai... LONDRA Alpaca con la tubercolosi destinato all'abbattimento, animalisti... LA STORIA L'uomo che restituisce il corno ai rinoceronti FILIPPINE Pecora marina “a energia solare”, ecco la strana creatura...

Cavalli, ecco come si curano quelli che hanno vinto l'oro: «Seguire muscoli e cervello»

Cane investito, ecco come ha fatto a salvarsi

Ha raccontare la storia è il gruppo Facebook Ambulanze Veterinarie Italia, una Associazione Nazionale O.N.L.U.S. a finalità sociali senza scopo di lucro. Ma come ha fatto Paraflù, così è stato chiamato, a salvarsi?Il cane «ha sfondato la griglia di aereazione ed è entrato completamente nel vano motore dove il radiatore in alluminio piegandosi a culla ha attutito l'impatto ed rimasto incastrato», hanno scritto nel post.

Utah, alligatore attacca esperta di rettili dello zoo davanti ai bambini in gita: donna salva per miracolo

Le condizioni di Paraflù



«Trasferito in emergenza in clinica nell' incidente ha riportato varie fratture ma se la caverà - si legge ancora su Facebook - AVI si farà carico di tutte le spese veterinarie, per l'intervento ortopedico e la degenza ed una volta ristabilito cercherà una famiglia per questo fortunato cagnolino (considerando come poteva finire!). Lo abbiamo chiamato PARAFLU'».

Salva un bombo e diventano amici per la pelle: l'incredibile storia di una tredicenne