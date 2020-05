Coronavirus, i cani consegnano la birra a domicilio: «Così manteniamo il distanziamento dai clienti»

Ultimo aggiornamento: 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

da, e non è un modo di dire per definire un pessimo servizio. Unche ha visto aumentare esponenzialmente la richiesta di consegne a domicilio con l'emergenza, ha scelto deimolto speciali per portare le birre ai clienti: i due, di razza, dei proprietari.Si chiamanoed hanno rispettivamente tre e un anno: sono idei proprietari del birrificio artigianale, che ha sede nei pressi di New York, la città deglipiù colpita dal. Nonostante la quarantena, i cittadini non rinunciano ad una grande passione come la birra e così i proprietari, alle prese con le consegne a domicilio, si fanno aiutare dai due golden retriever. Lo riporta anche il Telegraph Una volta arrivati davanti all'indirizzo di consegna, i proprietari del birrificio restano accanto al furgone e distribuiscono leai due, legandole ai loro collari. Buddy e Barley, a quel punto, vanno incontro ai clienti sulla porta di casa e completano così la consegna. «Siamo riusciti a unire l'utile al dilettevole: grazie ai nostri cani manteniamo ildai clienti, evitando rischi di contagio, ma regaliamo anche un sorriso a tante famiglie» - spiegano i gestori della Six Harbors - «A causa delabbiamo dovuto cambiare il nostro: per sopravvivere, abbiamo potenziato le consegne a domicilio, offrendo anche premi e merchandising ai migliori clienti. Per adesso, abbiamo avuto risultati straordinari».