​Cattura uno squalo di 300 chili con una sardina come esca | Video

Jace Govender, un esperto pescatore sudafricano, è riuscito a catturare uno squalo di circa 300 chili, usando come esca una piccola sardina.

L'uomo ha lottato per 45 minuti con lo squalo prima di riuscire a trascinarlo su una spiaggia a Scottburgh, sulla costa indiana del Sud Africa, dove ha scattato diverse foto prima di lasciarlo nuovamente al mare.



Il video della cattura



Secondo Govender, di solito ci vogliono diverse ore per aspettare che uno squalo possa essere pescato, ma grazie alla sua grande esperienza, riesce a farlo più rapidamente. Nonostante le grandi dimensioni dell'animale, però, questa non è stata la preda più grande che ha catturato.

«L'ho misurato: era di 269 centimetri, il che equivale a circa 294 chili. Lo squalo più grande che ho catturato, invece, era di 315 chili», ha precisato il pescatore ai media locali.



Govender ha affermato di non aver fatto del male allo squalo e ha chiarito che la pesca dello squalo è uno sport popolare in Sudafrica. «Non riesco a portare gli squali troppo lontano dalla linea di galleggiamento, semplicemente perché sono animali molto pesanti. Li catturiamo vicino all'acqua nel più breve tempo possibile. Facciamo una foto veloce, rimuoviamo il gancio e li riportiamo in acqua», ha spiegato. © RIPRODUZIONE RISERVATA