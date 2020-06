Attaccata da un orso in California, riesce a salvarsi colpendo l'animale con il computer portatile

Una ragazza di 19 anni è stata attaccata da un orso mentre riposava nel cortile della sua abitazione a Sierra Madre, nel sud della California.

L'unica arma che la giovane aveva a disposizione per difendersi e che le ha permesso di salvarsi dall'animale è stato un PC portatile, secondo quanto ha raccontato ABC7.

L'orso ha bloccato gli arti della giovane prima di morderla. Tuttavia, la ragazza è riuscita a divincolarsi e ha afferrato il suo PC per lanciarglielo contro. «Tutto ciò che potevo fare era prendere il PC e così ho fatto. Ho cominciato a colpire l'orso con il mio laptop», ha raccontato la ragazza al capitano Patrick Foy del Dipartimento della California per la pesca e la fauna selvatica.

Nonostante la gravità dell'incidente, le ferite della malcapitata non sono risultate fatali e ora è a casa a riprendersi. L'animale, al momento, non è stato trovato, ma se dovessere essere scoperto verrà macellato, secondo quanto ha assicurato Foy.

I ricercatori hanno raccolto campioni di DNA dalle ferite della ragazza per essere analizzati da un laboratorio forense. Il giorno successivo all'incidente, due orsi sono stati catturati nelle vicinanze della casa, ma dalle indagini è emerso che nessuno dei due era l'aggressore. Gli attacchi di animali selvatici sono rari nella regione, ma si registra un incremento di tali episodi.

Ultimo aggiornamento: 14:14

